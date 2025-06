Omicidio Martina Carbonaro, la freddezza del killer: ha gettato la maglia ma non i jeans

PUBBLICITÀ

Alessio Tucci subito dopo aver ucciso l’ex fidanzatina Martina Carbonaro è tornato a casa per poi uscire nuovamente come se nulla fosse successo.

Particolari scioccanti dell’omicidio della 14enne di Afragola vengono fuori dagli atti dell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto del 18enne, rinchiuso prima nel carcere di Poggioreale e successivamente trasferito in altro penitenziario campano.

Tucci, dubito dopo aver ucciso Martina ed averne occultato il cadavere sotto rifiuti edili presenti nell’edificio dove si è consumato il delitto, è tornato a casa e si è docciato. Il giovane è stato però attento a far sparire la maglietta, perché presumibilmente sporca di sangue. I jeans, invece, sono stati lavati dalla mamma che potrebbe non essersi accorta di niente, visto che i pantaloni, a dire del killer, non presentavano macchie sospette.

Dopo essersi dato una sistemata, Alessio è uscito con gli amici come se nulla fosse successo. Era in giro quando ha ricevuto la prima chiamata da parte dei genitori di Martina che le chiedevano se la 14enne fosse con lui. L’assassino ha poi fatto ritorno a casa, prima recarsi nell’appartamento della 14enne, spiegando di non sapere dove si trovasse l’ex fidanzata ed aiutando gli stessi nelle ricerche, prima di essere condotto in caserma e messo di fronte alle proprie orrende responsabilità.

