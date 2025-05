Omicidio Martina, l’assassino è crollato solo davanti alle immagini

PUBBLICITÀ

È stata la prima persona ad essere sentita dagli inquirenti ed inizialmente era riuscito ad essere anche discretamente convincente. Alessio Tucci (18 anni) ha ripetuto più volte ai carabinieri di non sapere dove si trovasse la sua ex fidanzata Martina Carbonaro (14 anni). “Sì, è vero che era con me lunedì sera, ma poi l’ho riaccompagnata e non so che cosa sia successo dopo” – Questa la versione raccontata dal giovane agli inquirenti, che però qualche ora più tardi lo hanno messo dinanzi all’evidenza e Tucci è crollato. Dalle immagini catturate dalle telecamere presenti durante il tragitto percorso dallo scooter di Alessio, si è immediatamente notata l’assenza di Martina nella zona del campo sportivo.

Un’assenza che Tucci non è stato capace di spiegare, fino a quando ha deciso di vuotare il sacco, ammettendo di aver barbaramente ucciso la 14enne.

