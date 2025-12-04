PUBBLICITÀ
Operazione alto impatto, denuncia e sequestri al campo rom di Poggioreale

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Operazione alto impatto, denuncia e sequestri al campo rom di Poggioreale
Operazione alto impatto, denuncia e sequestri al campo rom di Poggioreale
Continua l’operazione ad alto impatto all’interno dei diversi campi rom a Napoli e provincia dei carabinieri del comando provinciale. Focus dell’operazione il censimento di una popolazione per certi versi fantasma. Nella lente dei controlli anche la sicurezza ambientale e la lotta all’illegalità diffusa. Questa mattina a via del Riposo i carabinieri della compagnia Poggioreale hanno setacciato il terzo insediamento del quartiere dopo essere già stati prima nel campo di via Grimaldi e poi in quello di via del Macello.

I carabinieri, con il prezioso contributo degli agenti della polizia municipale, hanno identificato 71 persone (di cui 20 con precedenti penali) e 22 minori per un totale di 93 residenti.

All’arrivo del dispositivo i militari hanno sorpreso un 26enne di origine rumena che era a bordo di un’auto con all’interno diversi elettrodomestici e rifiuti ferrosi di vario genere. L’uomo era in un’area piena di rifiuti adiacente al campo e al proprio modulo abitativo.
Rinvenuti, in un’altra area comune, elettrodomestici, lavatrici, forni a microonde, scaldabagno, materiali ferrosi per 30 metri cubi. Tutto è stato sequestrato e sarà prelevato da ditta autorizzata. Sono 4 i veicoli in stato di abbandono sequestrati.

