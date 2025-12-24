Operazione “Capodanno sicuro” nel Cilento, sequestrati quasi 100 kg di botti pericolosi

I finanzieri della Compagnia di Agropoli hanno posto sotto sequestro oltre 36mila articoli pirotecnici, per un totale di circa 93 kg di sostanza esplosiva, in un esercizio commerciale del territorio.
Il controllo, effettuato il 22 dicembre scorso, mirava a verificare la regolare detenzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici in vista delle festività.
Operazione “Capodanno sicuro” nel Cilento, sequestrati quasi 100 kg di botti non sicuri
Durante l’ispezione, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno accertato che il titolare mancava dell’autorizzazione di pubblica sicurezza necessaria per quantitativi superiori a 50 kg.
Inoltre, i fuochi d’artificio erano esposti in vendita accanto ad altri prodotti ad alto rischio infiammabile, come giochi di gruppo, addobbi natalizi e accessori per la casa, violando le norme di sicurezza.
Il procedimento è attualmente nelle fasi preliminari di indagine: le accuse contro il commerciante saranno valutate nelle successive fasi processuali.