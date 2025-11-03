PUBBLICITÀ
Opificio abusivo con 10 tonnellate di rifiuti tessili, maxi sequestro ad Ercolano

Conteneva dieci tonnellate di rifiuti tessili e non c’era il sistema antincendio il deposito abusivo ampio 300 metri quadrati sequestrato dalla Guardia di Finanza di Portici a Ercolano, in provincia di Napoli. I finanzieri hanno denunciato un pregiudicato trovato al lavoro nell’ opificio: si tratta di un 25enne ora accusato di illecita gestione di rifiuti e di violazioni delle certificazioni obbligatorie per la prevenzione incendi. Il deposito era utilizzato come attività di commercio all’ingrosso, recupero, messa in riserva e trattamento di rifiuti tessili di seconda mano, privi di igienizzazione e sanificazione. Parte degli abiti usati erano già pronti per essere immessi su un mercato “parallelo” senza la documentazione attestante la provenienza e senza le garanzie di tracciabilità e qualità.

