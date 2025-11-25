Ordinanza anti smog a Napoli, limitazioni alla circolazione per veicoli Euro 0 ed Euro 1

PUBBLICITÀ

A Napoli, fino al 31 marzo 2026, per agevolare il miglioramento della qualità dell’aria, non potranno circolare (dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 18,30) le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1. È quanto dispone un’ordinanza (la 784 del 24 novembre 2025) con la quale l’amministrazione comunale partenopea vieta, nello stesso periodo, “la circolazione su tutto il territorio cittadino delle autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e dei veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 5 e dei motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2”.

A queste limitazione del traffico non sono soggetti la rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli; il raccordo A1 Napoli-Roma; il raccordo A3 Napoli-Salerno; a strada regionale ex SS 162 e il raccordo viale Fulco di Calabria. Nell’ordinanza sono previste deroghe alla circolazione.

