Oro e argento con i soldi della frode, blitz da Arezzo a Napoli

PUBBLICITÀ

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, nel contesto di indagini dirette dalla locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo, per oltre 15,7 milioni di euro pari al profitto scaturente da un’articolata frode fiscale, attuata nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali. Le attività, che hanno visto impegnati circa 80 finanzieri, anche in perquisizioni, nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L’Aquila, Pescara, Catania e Messina, scaturiscono da indagini nei confronti di 15 persone fisiche – indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione – e 9 società segnalate per le conseguenti responsabilità amministrative da reato.

Lamine d’oro e argento

Sono stati sottoposti a sequestro, per l’intero importo pari al profitto illecito, disponibilità finanziarie, beni immobili e diverse autovetture, unitamente a 2,2 kg. di oro in lamine, 150 kg. di argento puro, opere d’arte, contanti e orologi di pregio rinvenuti durante le perquisizioni.

PUBBLICITÀ

Lo schema di frode, attuato dall’associazione a delinquere, aveva quale perno e principale beneficiaria una società bolognese operante nel settore delle lavorazioni industriali di metalli la quale, come ricostruito, sfruttando un meccanismo fraudolento di evasione dell’IVA, riusciva ad approvvigionarsi di una grande quantità di argento puro, da utilizzare nelle sue lavorazioni, ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto al fixing di riferimento.

I quattro canali dell’organizzazione

In sintesi, l’associazione a delinquere e, per essa, la società beneficiaria finale della frode, si avvaleva di quattro canali di approvvigionamento, riconducibili ad operatori professionali con sede nelle province di Roma e Matera, i quali, pur agendo in maniera autonoma, adottavano in linea di massima il medesimo sistema illecito per evadere l’IVA.

L’argento puro in grani, oggetto dell’illecito commercio, veniva da questi ultimi in gran parte regolarmente acquistato presso banchi metalli aretini, non coinvolti nelle indagini. Il materiale veniva poi:

– di fatto, consegnato dai predetti operatori professionali direttamente all’azienda bolognese, senza utilizzare società di trasporto specializzate, con auto private e spesso in parcheggi o piazzole di sosta, fatturandolo, falsamente, come verghe argentifere soggette ad IVA, che veniva riscossa dai cedenti ma non versata allo Stato.

Il vantaggio al fixing

Così operando, l’azienda felsinea otteneva la materia prima a prezzi significativamente vantaggiosi rispetto al fixing di riferimento, non doveva sostenere i costi di affinazione e non veniva incisa dal punto di vista finanziario dall’imposta pagata ai predetti operatori professionali, poiché la portava in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo con la controllante;

– cartolarmente, attraverso un vorticoso giro di false fatturazioni, trasferito a società “filtro”, di fatto gestite dai titolari degli operatori professionali coinvolti, mantenute in condizioni di neutralità fiscale e destinate a creare uno schermo tra loro e le società “cartiere”. Queste ultime, anch’esse di fatto gestite dai predetti titolari, erano totalmente prive di struttura, intestate a prestanome e create al solo fine di “convogliare” l’ingente debito tributario, generato dalle predette transazioni fittizie, senza versare mai l’IVA allo Stato.

Frode da 12 milioni di euro

La frode generava proventi illeciti, pari all’IVA evasa, quantificati in oltre 12 milioni di euro, in buona parte reinvestiti per l’acquisto di ulteriore argento e in parte usato per remunerare l’illecita filiera e i prestanome. Le indagini hanno inoltre consentito di:

– ricostruire l’operatività del sistema fraudolento e di individuare in soli 5 mesi cessioni illecite di argento puro per oltre 13.000 kg., con il sequestro su strada lo scorso aprile, ad Arezzo, di circa 400 kg di argento e mezzo chilo d’oro in lamine;

– documentare come una parte dell’argento, acquisito da uno degli operatori professionali coinvolti, fosse di oscura provenienza, in quanto non tracciabile e da ritenersi provento di delitti contro il patrimonio o fiscali. Si tratta, complessivamente, di circa 530 kg. (dal valore di 475 mila euro) acquistati da un fornitore napoletano, denunciato per ricettazione, e di circa 860 kg. provenienti da un’azienda aretina, il cui amministratore di fatto è stato denunciato per riciclaggio. A quest’ultimo, nell’ambito dell’esecuzione dei decreti emessi dall’A.G., sono stati sequestrati quasi 2,2 kg. di oro in lamine, per un valore di oltre 290 mila euro.

Le indagini della Finanza

L’operazione appena conclusa testimonia l’impegno della Procura della Repubblica di Arezzo e della Guardia di Finanza nel contrastare le più articolate forme di evasione fiscale e di distorsione della concorrenza nel delicato ambito dei metalli preziosi, a tutela degli imprenditori che operano, sul mercato nazionale, nel rispetto della legge e degli obblighi tributari.

La diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica di Arezzo (art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, come modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 188/2021), trattandosi di attività di indagine di rilevante interesse pubblico concernente la repressione di gravi reati economico-finanziari.

Al riguardo, si evidenzia che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono presumersi innocenti sino ad eventuale pronuncia irrevocabile di condanna.