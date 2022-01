Orrore in Italia, violenta ripetutamente la figlia e la mette incinta: arrestato

Orrore a Cerignola, in provincia di Foggia, dove un padre è stato accusato di aver violentato e messo incinta la figlia. A riportare la notizia è Il Corriere del Mezzogiorno. Le indagini hanno portato al fermo di un rumeno con le accuse di violenza sessuale aggravata e continuata e maltrattamenti in famiglia. Il fermo è stato convalidato dal gip del Tribunale di Foggia che ha disposto il carcere per l’indagato.

L’uomo è stato segnalato in seguito alla segnalazione della presenza in un casolare di campagna di un nucleo familiare composto da minori e da una ragazza maggiorenne incinta a seguito – secondo la polizia – di continui abusi sessuali da parte del padre. Le dichiarazioni della vittima avvalorerebbero le accuse a carico del genitore.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [17/12/2021] | Incendio nel campo nomadi a Foggia, il bilancio è drammatico: morti 2 bambini

Un incendio è divampato in un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia, e alcune baracche sono state distrutte dalle fiamme. All’interno di una baracca sono stati trovati morti due bambini di 4 e 2 anni. Sul posto i vigili del fuoco che stanno spegnendo le fiamme.

La causa dell’incendio

L’incendio questa mattina intorno alle 9, ma sono ancora da chiarire le dinamiche che hanno causato il rogo. Probabilmente – riporta Fanpage – tutto sarebbe partito da una stufa usata per riscaldare l’ambiente. Sul posto intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono ancora in corso. I soccorsi sono impegnati nelle ricerche per capire se ci sono ulteriori persone coinvolte.