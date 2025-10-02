Orrore nel Salernitano, abusi sessuali su una bimba di 7 anni: arrestato il patrigno

PUBBLICITÀ

A Giffoni Valle Piana un uomo di 54 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di una bambina di sette anni, figlia della sua compagna. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, che ha coordinato l’attività investigativa dei carabinieri.

Le indagini hanno preso avvio dopo la denuncia presentata dal padre biologico della minore. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’episodio contestato sarebbe avvenuto lo scorso agosto all’interno dell’abitazione dove la piccola vive con la madre, da poco separata e attualmente legata sentimentalmente all’indagato.

