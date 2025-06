Osimhen, futuro ancora incerto: Adl e il giocatore rifiutano le prime offerte dall’Arabia

PUBBLICITÀ

Il Napoli si appresta ad allestire una rosa di primissimo livello in vista della nuova stagione con il Tricolore sul petto ed il grande ritorno in Champions League. Il mercato azzurro sarà scoppiettante e molto potrebbe dipendere dalla cessione di Victor Osimhen. Il calciatore nigeriano dopo un anno in prestito in Turchia farà rientro in azzurro per poi essere ceduto definitivamente.

ADL rifiuta la ricca offerta araba per Osimhen

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Aurelio De Laurentis avrebbe rifiutato una prima offerta per l’attaccante nigeriano arrivata dall’Al-Hilal. Il club arabo si sarebbe spinto sino a 70 milioni per accaparrarsi il cartellino del bomber africano. Gli azzurri però non fanno sconti e chiedono che si rispetti la cifra della clausola rescissoria in vigore su Osimhen che è pari a 75 milioni di euro. Gli arabi potrebbero fare un nuovo tentativo nelle prossime ore complice il fatto che hanno ingaggiato come nuovo tecnico Simone Inzaghi.

Osimhen prende tempo e declina la prima proposta di ingaggio

Il calciatore nigeriano non ha ancora l’intesa col club arabo. Osimhen ha infatti rifiutato la prima offerta di ingaggio di 26 milioni di euro e il suo entourage sta trattando con l’Al–Hilal per ottenere una cifra di circa 40 milioni di ingaggio. Del resto il centravanti non vorrebbe affrettare la propria scelta relativa al suo futuro ma valutare anche possibili proposte in Europa.

ADL spinge per la cessione imminente in Arabia del nigeriano

Il Patron azzurro vorrebbe chiudere la questione Osimhen nel più breve tempo possibile. L’intesa tra il Napoli e l’Al-Hilal sembra vicina con gli arabi che potrebbero rispettare la cifra richiesta da ADL. Il Napoli è intenzionato ad utilizzare i soldi della cessione dell’africano per rinforzare una rosa che l’anno prossimo dovrà disputare 4 competizioni differenti. Nel frattempo anche il Galatasaray resta vigile sulla questione Osimhen. La squadra turca vorrebbe confermare in rosa il calciatore e potrebbe spingere sul fatto che il bomber ha più volte ribadito di trovarsi benissimo in Turchia.

