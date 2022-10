Osimhen, rientro col ‘fiocco rosa’: è diventato papà per la prima volta

Splendida notizia in casa Napoli, che rende ancora più dolce il momento della squadra azzurra: Victor Osimhen è infatti appena diventato papà per la prima volta.

IL NIGERIANO ASSENTE ALL’ALLENAMENTO MATTUTINO

Aveva infatti sorpreso, in mattinata, l’assenza in allenamento dell’asso nigeriano, e in molti avevano immediatamente pensato ad una ricaduta del problema fisico che lo affligge dal 7 settembre, da quella partita contro il Liverpool vinta dal Napoli per 4-1 che ha dato ufficialmente inizio al periodo magico degli azzurri.

Osimhen era sì in ospedale, ma per assistere alla nascita della sua primogenita che la compagna ha dato alla luce proprio questa mattina.

CHI E’ LA COMPAGNA DI OSIMHEN

Il nigeriano è da sempre molto attento e riservato sulla sua vita privata. Infatti è uno dei pochissimi personaggi pubblici a gestire personalmente i suoi profili social senza l’aiuto di un social media manager. E così anche la compagna, di cui si sa poco quanto nulla, se non che è di cittadinanza tedesca ma dai tratti della sua terra d’origine, la Nigeria appunto, e che alcune persone vicine ad Osimhen avrebbero definito “bella come il sole”.

Ancora ignoto il nome della piccola: come confermato nelle ore precedenti da Sky Sport, si sa solo che si tratta di una femminuccia.

IL LEGAME DI VICTOR CON NAPOLI

E’ ormai noto il passato di Osimhen, che da piccolo nella sua Lagos, capitale della Nigeria, si aggirava tra le discariche in cerca di scarpini con cui poter giocare a calcio e vendeva sacchetti pieni d’acqua ai semafori della città.

Ma, nonostante il forte legame con la sua terra d’origine, il calciatore, nel frattempo molto radicatosi anche a Napoli, avrebbe deciso, in accordo con la sua compagna, di far nascere qui la primogenita non appena saputo della gravidanza.

Notizia, questa, che renderà di certo molto più piacevole anche il ritorno in campo di Osimhen, il cui rientro sul terreno di gioco è previsto per domenica alle ore 18, in occasione del match che il Napoli disputerà in trasferta sul campo della Cremonese.