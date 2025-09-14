PUBBLICITÀ
HomeCronacaOttaviano, esce per raccogliere funghi e muore tra i boschi: trovato con...
CronacaCronaca localePrimo Piano

Ottaviano, esce per raccogliere funghi e muore tra i boschi: trovato con morsi di animali

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ottaviano, esce per raccogliere funghi e muore tra i boschi: trovato con morsi di animali
Ottaviano, esce per raccogliere funghi e muore tra i boschi: trovato con morsi di animali
PUBBLICITÀ

Era uscito di casa per andare a raccogliere funghi in un terreno non lontano dalla sua abitazione e quando il figlio, non vendendolo rientrare, è andato a cercarlo lo ha trovato riverso a terra con delle ferite sul corpo compatibili con dei morsi di animali. È accaduto nella serata di ieri ad Ottaviano, in provincia di Napoli.

La vittima aveva 78 anni. I soccorritori hanno provato a rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’ospedale di Castellammare di Stabia e la procura ha disposto l’autopsia: si dovrà accertare infatti se la morte è stata causata dall’aggressione o se l’uomo sia deceduto prima per un improvviso malore e successivamente attaccato dagli animali, probabilmente dei cani randagi o dei cinghiali. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati