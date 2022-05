Prova a rubare la cassa del distributore davanti ai passanti, arrestato 30enne ad Ottaviano

Ad Ottaviano i carabinieri della stazione di Torre Annunziata hanno arrestato per tentato furto aggravato e danneggiamento un uomo di 30 anni. I militari dell’Arma lo hanno sorpreso al distributore di benzina di via Roma mentre tentava di rubare la cassa con il denaro che si trova nell’impianto ‘self service’. Il 30enne ha provato ad agire propri sotto gli occhi dei passanti, rimasti increduli davanti ai fatti. L’uomo è finito in manette ed è in attesa di giudizio.

Le altre notizie | Benzinaio abusivo con il Reddito di Cittadinanza, incassava i contanti dai clienti [Articolo del 4 maggio 2022]

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio, presso un distributore di carburante, hanno sorpreso un cinquantottenne, residente a Ronciglione, mentre utilizzava la propria carta postamat, dedicata esclusivamente alla ricezione del reddito di cittadinanza, per effettuare rifornimenti ad altri automobilisti. Facendosi poi consegnare il corrispettivo del carburante introdotto in contante. L’uomo denunciato a piede libero per truffa, mentre la a carta Postamat è finita sotto sequestro.