PUBBLICITÀ
HomeCronacaOttomila euro per scagionare il figlio, truffa del finto carabiniere a coppia...
CronacaCronaca locale

Ottomila euro per scagionare il figlio, truffa del finto carabiniere a coppia di anziani

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Avrebbero costituito un sodalizio criminale stabile, con ruoli ripartiti tra telefonisti e incaricati al ritiro del denaro, Alessandro D’Errico, Antonietta Mascitelli, Carmela Mascitelli, Assunta Olisterno, Maria Robustelli, Giovanni Capretti, Mirco Marchese, Vincenzo Di Balsamo, Antonio Di Balsamo, Carolina Esposito, Maria Palmieri, Domenico Paolone, Riccardo Maisto, Giovanni Stefano Morgavi, Giovanni D’Errico, Tommaso Di Balsamo, Fabio D’Anna, Vittorio Cozzolino, Vittorio Esposito, Immacolata Michelino e Maddalena D’Errico, accusati di aver organizzato un vero e proprio “call center” per colpire persone anziane con truffe seriali.

L’11 ottobre 2024, secondo la ricostruzione, due anziani di 87 e 88 anni residenti a Pavia sarebbero stati contattati da soggetti che si spacciavano per un maresciallo dei Carabinieri e per la sua segretaria, riferendo che il figlio aveva investito due pedoni ed era trattenuto in caserma. Per ottenerne il rilascio sarebbe stata richiesta una cauzione di 8mila euro o, in alternativa, la consegna dei gioielli. Il ritiro sarebbe dovuto avvenire a opera di Riccardo Maisto, giunto nei pressi dell’abitazione a bordo di un’auto a noleggio, ma il raggiro non si è concretizzato.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati