Palazzina crollata nel Casertano, Giuseppina non ce l’ha fatta: è morta al Cardarelli

Non ce l’ha fatta la signora Giuseppina, moglie di Mario Sgambato. La donna, come riporta Il Mattino, è spirata questa notte al Cardarelli di Napoli. Troppo gravi le ustioni riportate, al punto che era stata intubata appena arrivata in ospedale.

Il marito Mario trovato morto ieri

Il marito di Giuseppina, Mario Sgambato è stato trovato morto ieri poche ore dopo l’esplosione. Il 74enne è spirato sotto le macerie dopo il crollo della palazzina a Cancello Scalo. A individuare il cadavere dell’anziano sono stati i Vigili del Fuoco. Il cedimento del palazzo non ha dato scampo al 74enne che in quel momento era nella sua camera da letto. Durante le 10 ore di ricerche Mario non aveva mai dato cenni di vita.

L’esplosione e Cancello Scalo

Ieri mattina alle 6:45 una forte esplosione ha fatto crollare una palazzina a Cancello Scalo. Sul posto Vigili del Fuoco e autoambulanze. Le immagini sono terrificanti. Una fuga di gas il motivo del tragico crollo. Sotto le macerie sono finiti due anziani coniugi mentre dal palazzo le altre sei famiglia hanno fatto in tempo a scappare.