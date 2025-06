PUBBLICITÀ

Attimi di gran paura all’esterno dello stadio Maradona di Fuorigrotta, dove è in programma il concerto di Marracash. Un giovane, in attesa di entrare nell’impianto sportivo si è improvvisamente accasciato al suolo.

Il ragazzo è stato soccorso da alcuni fan del rapper italiano che, come lui, si trovavano in coda: le sue condizioni sono apparse subito gravi e così sono stati allertati gli uomini del 118 che lo hanno trasportato al vicino ospedale San Paolo in sospetto arresto cardiaco.

