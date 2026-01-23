PUBBLICITÀ
Pantaloni, scarpe e maglie di noti marchi contraffatti: denunciato 41enne nel Napoletano

Nicola Avolio
Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha denunciato un 41enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in una cantina in uso al predetto a San Giuseppe Vesuviano, dove hanno rinvenuto, occultati in diverse buste, ben 379 capi abbigliamento e 36 paia di scarpe di noti marchi contraffatti.

Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

