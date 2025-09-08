PUBBLICITÀ
Boccone di pizza le va di traverso, Paola muore soffocata durante la cena con gli amici

Di Nicola Avolio
Una serata di festa si è trasformata in tragedia a San Felice sul Panaro, nella Bassa modenese. Paola Stabellini, 53 anni, originaria di Mirandola e ospite della casa di riposo “Augusto Modena”, è morta soffocata da un boccone di pizza.

L’episodio è avvenuto durante la cena promossa dall’associazione Ancora in via Circondaria, di fronte alla Rocca Estense di San Felice. Presenti volontari, utenti delle famiglie e ospiti delle strutture del territorio. Nonostante l’intervento immediato degli operatori formati per le emergenze e le manovre guidate in collegamento con il 118, la donna è andata in arresto cardiaco e non si è più ripresa.

Testimoni riferiscono al Corriere della Sera che i soccorritori sono entrati in azione «nell’arco di un secondo», ma i tentativi si sono rivelati vani.

Grande lo sgomento tra i volontari dell’associazione, attiva da oltre trent’anni nella Bassa modenese con attività di riabilitazione e integrazione per persone fragili.
Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Michele Goldoni: «È una tragedia improvvisa che ha colpito profondamente la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunale siamo vicini ai familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze».

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

