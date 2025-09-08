Boccone di pizza le va di traverso, Paola muore soffocata durante la cena con gli amici

PUBBLICITÀ

Una serata di festa si è trasformata in tragedia a San Felice sul Panaro, nella Bassa modenese. Paola Stabellini, 53 anni, originaria di Mirandola e ospite della casa di riposo “Augusto Modena”, è morta soffocata da un boccone di pizza.

L’episodio è avvenuto durante la cena promossa dall’associazione Ancora in via Circondaria, di fronte alla Rocca Estense di San Felice. Presenti volontari, utenti delle famiglie e ospiti delle strutture del territorio. Nonostante l’intervento immediato degli operatori formati per le emergenze e le manovre guidate in collegamento con il 118, la donna è andata in arresto cardiaco e non si è più ripresa.

Testimoni riferiscono al Corriere della Sera che i soccorritori sono entrati in azione «nell’arco di un secondo», ma i tentativi si sono rivelati vani.

Grande lo sgomento tra i volontari dell’associazione, attiva da oltre trent’anni nella Bassa modenese con attività di riabilitazione e integrazione per persone fragili.

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Michele Goldoni: «È una tragedia improvvisa che ha colpito profondamente la nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunale siamo vicini ai familiari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze».