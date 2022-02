Paolo ucciso davanti alla compagna, si indaga sull’agguato in strada

Ieri mattina Paolo Corelli è stato ucciso a tre colpi di pistola fuori casa sua in via Alberto Galli. L’uomo avrebbe visto il suo assassino e si è messo a correre, quando è caduto in terra è stato finito con un ultimo proiettile. All’omicidio ad Acilia ha assistito l’ex compagna che si trovava in macchina: il 47enne è morto davanti ai suoi occhi. La donna ha dovuto raccontare alla figlia di 10 anni che il suo papà non sarebbe tornato a casa. Da quanto riferito dalla donna il killer si è avvicinato a piedi, senza dire nulla ha sparato e poi si è allontanato. Aveva il cappuccio in testa e il volto coperto da una mascherina.

Paolo era incensurato, dal lunedì al venerdì lavorava al banco di un supermercato come salumiere. Inoltre nel fine settimana arrotondava facendo la sicurezza in un locale. I successivi controlli non hanno fatto emergere la presenza di stupefacenti, armi o denaro contante che potesse portare a un giro sospetto. Eppure un’esecuzione di Paolo è avvenuta in pieno stile mafioso.

Come riporta FanPage una delle piste porta al fratello di Paolo, al momento in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Non si esclude che l’omicidio dell’uomo sia stata una vendetta trasversale per colpire il familiare. Intanto gli investigatori stanno ascoltando gli amici e le persone più vicine all’uomo e passando al setaccio il telefono e agli dispositivi informatici. In cerca di risposte per dare un nome al suo assassino e ai complici.