Uccide il rivale ad Aversa, parla l’aggressore: “Mi aveva tradito con lui”

E’ stato convalidato l’arresto per Paolo Scarano, 34enne di Casal di Principe, reo confesso dell’omicidio di Paolo Menditto. Giovedì scorso il 55enne è stato ucciso con 19 coltellate nella sua abitazione al primo piano di una delle palazzine del quartiere popolare in via Filippo Saporito ad Aversa giovedì 26 settembre.

Dunque il gip Ilaria Giuliano del tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto del 34enne, assistito dagli avvocati Giuseppe Cipullo e Natalina Mastellone, applicando la misura cautelare della custodia in carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Come riporta CasertaNews al gip il 34enne ha fornito ulteriori elementi in merito all’efferato delitto. “Ho scoperto che poche ore prima lei mi aveva tradito con Menditto. Sono andato da lui perché volevo che la lasciasse in pace; lei era mia. Volevo regolare i conti”, avrebbe affermato l’arrestato.

IL FERMO DELL’AGGRESSORE

Lo scorso 29 settembre Scarano è stato fermato dalla Polizia di Stato per l’omicidio del 55enne Paolo Menditto, trovato il giorno prima cadavere nella sua abitazione di via Saporito con numerose coltellate nella parte superiore del corpo. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Caserta e dal Commissariato di Aversa e coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

La vittima aveva piccoli precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga. Intanto si indaga a 360 gradi, ma dalle prime indagini della squadra mobile e del commissariato di Aversa, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, sta emergendo la pista passionale. A scoprire il cadavere sono stati i vigili del fuoco, chiamati dai parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con il 55enne. Dunque hanno forzato la porta di ingresso trovando l’uomo riverso a terra nel suo sangue.