Ci sono anche la Papeete Srl, per 384.676 euro e la Villapapeete srl, per 147.142, tra le società destinatarie di un decreto di sequestro emesso a Ravenna dal Gip Corrado Schiaretti, su richiesta della Procura. Il provvedimento è a carico di 35 imprenditori per un totale di circa 2,3 milioni di euro.

Blitz della Finanza al Papeete

L’accusa è perlopiù di avere utilizzato – come riportato dalla stampa locale – fatture relative a operazioni ritenute inesistenti per evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Al centro dell’inchiesta della Guardia di Finanza ravennate, c’è la società ravennate Mib Service. Società nata nel 2010 con il dichiarato scopo di affiancare gli imprenditori del settore turismo, ristorazione e discoteche. Forniva loro consulenze mirate ma in realtà trasformandosi, secondo gli inquirenti, in una sorta di cartiera evoluta. Tutto attraverso un elaborato metodo di riassunzione dei dipendenti. E, in alcuni casi, degli amministratori delle stesse aziende clienti (ai vertici Mib è stata contestata l’associazione).

Le altre società

Tra i destinatari del sequestro (oltre alle società c’è anche il legale rappresentante per equivalente di somme) oltre a Papeete e Villapapeete di Milano Marittima, entrambe riferite a Rossella Casanova, ci sono poi lo stabilimento Bbk srl di Punta Marina Terme (170.792 euro) e la Pasticceria Palumbo srl in centro a Ravenna (72.599 euro) e, sempre a Ravenna, le attività della ex gf Mascia Ferri (61.777 euro) e del compagno Cristiano Ricciardella (63.157 euro).

La disco preferita da Salvini

Proprio in questi giorni il leader leghista Matteo Salvini è tornato a “trasferirsi” al Papeete. Il locale teatro delle ospitate da dj nell’estate in cui fece cadere il governo Conte 1. Per lo stabilimento e discoteca sulla spiaggia di Milano Marittima arriva un decreto di sequestro da 500mila euro complessivi nell’ambito dell’inchiesta della Guardia di Finanza sulla Mib Service. Una società ravennate specializzata in consulenze nel settore ristorazione e intrattenimento. Le società destinatarie sono la Papeete srl, per 384.676 euro, e la Villapapeete srl, per 147.142. Entrambe riferite a Rossella Casanova, sorella di Massimo, europarlamentare della Lega.