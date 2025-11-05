Parcheggiatori abusivi al Maradona, cinque denunce durante Napoli-Eintracht

PUBBLICITÀ

Certe notti di Champions, a Napoli, il calcio si intreccia con le cronache di strada. Mentre migliaia di tifosi si dirigevano verso lo stadio Diego Armando Maradona per sostenere gli azzurri, i carabinieri della compagnia Napoli-Bagnoli erano impegnati in un servizio di controllo a largo raggio per garantire ordine e sicurezza nell’area circostante l’impianto sportivo.

Nel corso delle verifiche sono stati denunciati cinque parcheggiatori abusivi, tutti già noti alle forze dell’ordine e risultati recidivi negli ultimi due anni. L’ennesimo capitolo di una battaglia ormai abituale nelle zone più trafficate della città durante eventi sportivi e musicali: il “pizzo del parcheggio” che prova a trasformare un posto auto in un piccolo tributo obbligato.

Ma l’operazione non si è fermata qui. I militari hanno denunciato anche altre tre persone: un 59enne che aveva violato il divieto di ritorno nel Comune di Napoli e due uomini, di 60 e 40 anni, sottoposti a Dacur (il provvedimento che vieta l’accesso a determinate aree urbane), sorpresi invece proprio nei pressi dello stadio.

Un mosaico di micro-illegalità che, a ogni grande evento, riaffiora come un’ombra in controluce sotto i riflettori del Maradona. E una risposta delle forze dell’ordine che prova a fare argine, ricordando che la festa del calcio non può diventare terreno fertile per vecchie abitudini e piccoli soprusi.