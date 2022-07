Napoli. Parcheggiatori abusivi, l’assessore: “Sì alla revoca del reddito di cittadinanza”

«Grazie all’azione della Polizia municipale, daremo un grande apporto per contrastare i parcheggiatori abusivi. Noi inviamo all’Inps le valutazioni, che possono portare alla revoca del reddito di cittadinanza» eventualmente percepito da chi effettua questa pratica illegale. A ribadirlo è l’assessore comunale di Napoli con delega alla Sicurezza e Polizia Municipale Antonio De Iesu.

L’ex Questore di Napoli, intervenuto alla riunione di commissione Polizia municipale e Legalità, definisce questa stretta in collaborazione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale «una forma di deterrenza» all’ulteriore dilagare della piaga dei parcheggiatori abusivi in praticamente tutte le aree del capoluogo (e non solo).

«Molti parcheggiatori abusivi sono legati ai clan che oramai imperversano ovunque in città, come dimostrano gli ultimi episodi di cronaca a Ponticelli e Pianura». A ribadirlo anche Pasquale Esposito consigliere comunale del Partito Democratico.

Ancora in queste settimane, tanti gli episodi con vittime automobilisti. Al rifiuto di pagare l’obolo, assolutamente ingiustificato, hanno fatto i conti con danni alle loro vetture. Una pratica malsana che però prosegue senza soluzione di continuità al netto di arresti e fermi da parte delle forze dell’ordine.