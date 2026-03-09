PUBBLICITÀ
Parcheggiatori beccati fuori al cimitero e al palazzetto dello sport a Giugliano

Nicola Avolio
Controlli della Polizia Municipale di Giugliano in Campania sono stati effettuati durante lo scorso fine settimana, nei pressi del cimitero e del palazzetto dello sport. In particolare nella zona cimitero sono stati sanzionati due parcheggiatori abusivi, entrambi giuglianesi, rispettivamente di 59 e 61 anni. Nella zona del palazzetto dello sport, invece, è stato sanzionato un terzo parcheggiatore abusivo sempre giuglianese, anche in questo caso di 59 anni.

Sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 2.400 euro. Proseguiranno i controlli nei prossimi giorni, al fine di verificare eventuali reiterazione della condotta, che assume rilievo penale se effettuata nel biennio successivo, con pene previste dell’arresto da 6 mesi ad un anno e l’ammenda da 2.000 a 7.000 auro. Il tutto al fine di migliorare il decoro urbano, la percezione di legalità e di sanzionare comportamenti illeciti.

