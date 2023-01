Paris Hilton diventa mamma, il piccolo è nato tramite maternità surrogata

Pubblicità

“You are already loved beyond words” è il semplice ma d’effetto copy che Paris Hilton ha dedicato su Instagram a suo figlio, nato grazie a madre surrogata, e il cui arrivo al mondo è stato annunciato proprio oggi dalla stessa ereditiera. Una frase che in italiano si potrebbe tradurre con “non ci sono parole per esprimere quanto tu sia già amato“: firmato Paris Hilton e Carter Raum, moglie e marito dal 2021. In contemporanea, il sito ET Online rivela la natura surrogata della maternità di Hilton: “Paris Hilton e Carter Reum hanno dato il benvenuto a un bambino tramite madre surrogata. Paris è incredibilmente felice e ha sempre sognato di diventare mamma. I suoi amici e la sua famiglia sono entusiasti per lei e sanno che sarà la mamma migliore“.

La relazione con Carter Raum

Il desiderio di mettere su famiglia è sempre stato condiviso e comune per la coppia formata dall’eclettica ereditiera Paris Hilton e dal marito imprenditore, con cui si è sposata a novembre 2021, Carter Raum. Durante una puntata del podcast The Bellas, registrato dalle ex gemelle del wrestling femminile Brie e Nikki, Paris aveva rilasciato dichiarazioni importanti sul tema. “Abbiamo parlato di bambini sin dall’inizio“, lei e Carter, “sin dai primi due mesi in cui ci siamo visti per i primi appuntamenti romantici. Ci piacerebbe avere due gemelli, sarebbe fantastico. Ne vogliamo tre o quattro. Vorrei un maschio e una femmina“, ha aggiunto, “solo per avere entrambi. Ma qualunque cosa accada, andrà bene. Mi piacerebbe anche avere due gemelle perché amo l’idea di crescere due ragazze“.

Il desiderio di maternità

“È sempre stato il mio sogno essere madre e sono così felice che io e Carter ci siamo trovati e abbiamo deciso insieme di diventare genitori”, aveva raccontato per la rivista People Paris Hilton, intorno al mese di novembre. “Siamo così entusiasti di formare la nostra famiglia insieme e i nostri cuori stanno esplodendo d’amore per il nostro bambino“.