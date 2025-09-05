PUBBLICITÀ

Nel reparto di ginecologia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, diretto da Raffaele Correa, sono nate due gemelline da una giovane coppia di circa trent’anni.

Lei direttrice finanziaria di uno studio legale, lui direttore di una compagnia che produce borse, inglese residente a Londra, in vacanza a Sorrento per partecipare a un matrimonio.

Partorisce due gemelline premature durante la vacanza, salvate all’ospedale di Castellammare

Le bambine, premature (età gestazionale di circa 7 mesi) con pesi di 1.090 grammi e 1.210 grammi, presentavano una rottura delle membrane che ha complicato la situazione.

L’equipe di ginecologia e ostetricia (con Mimma Porzio e Peppe Cimmarrusti ginecologi), con il supporto dei medici della terapia intensiva neonatale diretta dal dottor Roberto Cinalli, si è subito attivata per ritardare il parto e favorire la maturazione polmonare delle piccole.

Si è deciso per il taglio cesareo, eseguito con successo. Attualmente mamma e piccole stanno bene, nonostante la complessità clinica.

La gestione clinica delle condizioni della madre e delle neonate è stata monitorata costantemente dall’ambasciata inglese a Roma tramite contatti telefonici, con la collaborazione della mediatrice culturale messa a disposizione dall’Asl Napoli 3 Sud.