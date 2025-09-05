PUBBLICITÀ
HomeCronacaCronaca localePartorisce due gemelline premature durante la vacanza, salvate all'ospedale di Castellammare
Cronaca localeGoodnews

Partorisce due gemelline premature durante la vacanza, salvate all’ospedale di Castellammare

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Partorisce due gemelline premature durante la vacanza, salvate all'ospedale di Castellammare
Partorisce due gemelline premature durante la vacanza, salvate all'ospedale di Castellammare
PUBBLICITÀ

Nel reparto di ginecologia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, diretto da Raffaele Correa, sono nate due gemelline da una giovane coppia di circa trent’anni.

Lei direttrice finanziaria di uno studio legale, lui direttore di una compagnia che produce borse, inglese residente a Londra, in vacanza a Sorrento per partecipare a un matrimonio.

PUBBLICITÀ

Partorisce due gemelline premature durante la vacanza, salvate all’ospedale di Castellammare

Le bambine, premature (età gestazionale di circa 7 mesi) con pesi di 1.090 grammi e 1.210 grammi, presentavano una rottura delle membrane che ha complicato la situazione.

L’equipe di ginecologia e ostetricia (con Mimma Porzio e Peppe Cimmarrusti ginecologi), con il supporto dei medici della terapia intensiva neonatale diretta dal dottor Roberto Cinalli, si è subito attivata per ritardare il parto e favorire la maturazione polmonare delle piccole.

Si è deciso per il taglio cesareo, eseguito con successo. Attualmente mamma e piccole stanno bene, nonostante la complessità clinica.
La gestione clinica delle condizioni della madre e delle neonate è stata monitorata costantemente dall’ambasciata inglese a Roma tramite contatti telefonici, con la collaborazione della mediatrice culturale messa a disposizione dall’Asl Napoli 3 Sud.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati