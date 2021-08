Gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Chiaia, su segnalazione, si sono recati presso uno stabilimento balneare in via Posillipo dove hanno riscontrato che era in atto un evento ricreativo privato all’aperto, organizzato da una nota società di eventi. Durante il controllo è emerso che il titolare dello stabilimento non risultava in possesso delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande e, in contrasto con la normativa atta al contenimento del diffondersi del contagio epidemiologico da Covid-19, non aveva effettuato la rilevazione della temperatura corporea degli avventori all’ingresso. Allo stesso venivano contestate le sanzioni relative ad entrambe le mancanze. Successivamente i controlli si sono spostati in via Giordano Bruno dove gli Agenti hanno verbalizzato, per omesso controllo dei green pass agli avventori di una sala scommesse.

