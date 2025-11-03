PUBBLICITÀ
HomeCronacaUcciso a Boscoreale, la mamma di Pasquale: "Era un ragazzo tranquillo"
CronacaCronaca locale

Ucciso a Boscoreale, la mamma di Pasquale: “Era un ragazzo tranquillo”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Ucciso a Boscoreale, la mamma di Pasquale:
Ucciso a Boscoreale, la mamma di Pasquale: "Era un ragazzo tranquillo"
PUBBLICITÀ

Mio figlio un ragazzo tranquillo. Spero che i responsabili paghino. Era il sole della mia vita: mi hanno tolto tutto. Non riesco a capire cosa sia accaduto: un errore o una fatalità“, queste le dichiarazioni rilasciate dalla mamma di Pasquale Nappo al TgR Campania.

Mi chiedo cos’è accaduto e non trovo risposta. Credo sia stato un errore, una fatalità in cui mio figlio non c’entrava“, continua. “Quando successero i casi di Francesco Pio Maimone e Santo Romano mi sentii male, non avrei mai pensato potesse accadere a me una cosa del genere”. 

PUBBLICITÀ

L’ultima chiamata di Pasquale al papà: “Sono alla festa a Napoli”

Il padre di Pasquale Nappo ha parlato dopo la tragica morte del figlio. “Era lì con gli amici ed è stato sparato. Verso mezzanotte ho sentito mio figlio per l’ultima volta dicendomi che stava a Napoli: doveva fare una festa di 18 anni e doveva fare una sorpresa. Poi all’una e mezza abbiamo avuto la telefonata. Era al ritorno da una serata e si era fermata in piazzetta. Era tranquillo e sereno: non c’era stato nessun litigio. Era un ragazzo tranquillo, lavorava perché voleva mantenersi da solo. Chiediamo giustizia per Pasquale“, questo l’appello di Salvatore.

L’intervista al papà di Pasquale Nappo

Pasquale era in compagnia di alcuni amici, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Gli investigatori, infatti, non escludono che il vero bersaglio non fosse lui: il ragazzo potrebbe essere una vittima accidentale, finita nel mirino di un regolamento di conti che non lo riguardava direttamente. Il 18enne viveva a Scafati nel quartiere Mariconda.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati