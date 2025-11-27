Paura a Ercolano, ubriaco alla guida finisce in un dirupo durante il temporale

PUBBLICITÀ

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 novembre, lungo via Osservatorio al Vesuvio, nel territorio di Ercolano, si è verificato un incidente che ha coinvolto un giovane di 27 anni diretto verso il cratere. Mentre sulla zona infuriava un violento temporale, il ragazzo ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada: il veicolo è precipitato per circa dieci metri in un dirupo e si è ribaltato. Nonostante fosse rimasto intrappolato nell’abitacolo, il giovane è riuscito a contattare i familiari, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Lo riporta Il Mattino.

Sul posto sono intervenuti con rapidità gli agenti del commissariato Portici-Ercolano e il personale sanitario del 118 giunto da San Giorgio a Cremano. Le operazioni di recupero sono risultate particolarmente complesse sia per la difficoltà di individuare l’auto nel dirupo sia per la pioggia incessante. Grazie alla collaborazione tra polizia, soccorritori e un volontario del 118, supportati da una squadra dei vigili del fuoco, il giovane è stato tratto in salvo in pochi minuti.

PUBBLICITÀ

Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco, è stato medicato e sottoposto all’alcol test, risultato positivo. Dimesso in serata, il ventisettenne — residente a San Giorgio a Cremano — è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente, come previsto dal codice della strada.