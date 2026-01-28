Paura a Giugliano, albero cade sul doppio senso: “Sono stata miracolata”

PUBBLICITÀ

Paura questa mattina a Giugliano, alla rotonda all’altezza della Bella Epoque, dove un albero è crollato improvvisamente mentre un’auto stava transitando. A raccontare quanto accaduto è una cittadina, che ha affidato la sua denuncia ai social, spiegando di aver rischiato grosso mentre accompagnava le figlie a scuola. “Stamattina portando le bimbe a scuola sono stata ‘miracolata’: l’albero è caduto mentre passavo con la macchina e per fortuna il marciapiede è abbastanza largo, altrimenti non sarei qui a raccontarvelo. La foto è stata fatta al ritorno”, scrive la donna.

Secondo quanto riferito, il tronco è caduto a pochi metri dall’auto. Solo per una coincidenza non si sono registrati feriti. L’episodio ha inevitabilmente causato momenti di paura tra gli automobilisti e i passanti.

