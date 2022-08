Paura a Melito, minorenne investita da un’auto pirata in via Roma

Paura ieri sera a Melito, una ragazzina è stata investita da un’auto pirata ed è finita in ospedale. I fatti sono avvenuti verso le 23 in via Roma. La ragazzina, di circa 13-14 anni, era con alcuni amici all’esterno di una nota cornetteria quando all’improvviso è stata investita da una vettura. Il conducente è scappato lasciando la giovane a terra lì esamine. La ragazzina è stata portata in ospedale ad Aversa. Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire all’auto che ha investito la minorenne, per fortuna non in pericolo di vita.