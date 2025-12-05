PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura a Napoli, 19enne trascinata per metri durante lo scippo: corsa in...
CronacaCronaca locale

Paura a Napoli, 19enne trascinata per metri durante lo scippo: corsa in ospedale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura a Napoli, 19enne trascinata per metri durante lo scippo: corsa in ospedale
Paura a Napoli, 19enne trascinata per metri durante lo scippo: corsa in ospedale
PUBBLICITÀ

I carabinieri della compagnia Napoli centro intervengono nel pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini per una ragazza ferita.
Poco prima una 19enne della provincia di Potenza studentessa universitaria era stata vittima di una tentata rapina. Dai primi accertamenti pare che la ragazza, mentre passeggiava a via Firenze nel quartiere San Lorenzo, sarebbe stata avvicinata da un individuo in sella a uno scooter che avrebbe tentato di prendersi la sua borsa. Nel frangente, la ragazza sarebbe caduta e trascinata per alcuni metri. Per la vittima una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati