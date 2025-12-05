Paura a Napoli, 19enne trascinata per metri durante lo scippo: corsa in ospedale

PUBBLICITÀ

I carabinieri della compagnia Napoli centro intervengono nel pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini per una ragazza ferita.

Poco prima una 19enne della provincia di Potenza studentessa universitaria era stata vittima di una tentata rapina. Dai primi accertamenti pare che la ragazza, mentre passeggiava a via Firenze nel quartiere San Lorenzo, sarebbe stata avvicinata da un individuo in sella a uno scooter che avrebbe tentato di prendersi la sua borsa. Nel frangente, la ragazza sarebbe caduta e trascinata per alcuni metri. Per la vittima una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda.