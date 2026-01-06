Paura a Napoli, incendio in un palazzo: 20 persone in ospedale

PUBBLICITÀ

Paura a Napoli per un incendio scoppiato in una palazzina in in vico Campanile al Consiglio, nei pressi di via Girardi, Quartieri Spagnoli. Sul posto vigili del fuoco e soccorritori. Secondo quanto riporta Melina Chiapparino su Il Mattino circa venti persone sono state portate al pronto soccorso del Pellegrini per intossicazione da fumo.

Nessun ustionato e nessuno grave secondo le prime informazioni. La palazzina è stata evacuata dai Vigili del Fuoco che sono sul posto e stanno procedendo alle operazioni per lo spegnimento del rogo.

L’ incendio si è sviluppato questa mattina alle 6:30 al pian terreno di un appartamento.

Sul posto i vigili del fuoco e in ausilio i poliziotti dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Montecalvario