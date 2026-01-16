Paura a Napoli, incidente tra due auto in Via Diocleziano

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Tragico incidente sull’A2, muore camionista 60enne di Napoli [articolo 07/01/2026]

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in carreggiata sud, poco prima dello svincolo di Campagna. Un camion, per motivi ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso stabilità: il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato, andando a schiantarsi contro il guardrail.

Immediato l’intervento dei soccorritori del Vopi, dell’auto medica di Oliveto Citra e degli agenti della Polizia Stradale. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo alla guida – un 60enne originario di Napoli – non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. Lo riporta Salerno Today.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code e rallentamenti. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause del tragico evento.