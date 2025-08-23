Paura a Torre Annunziata, in fiamme portone d’ingresso di una palazzina

PUBBLICITÀ

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti in via Federico Talamo 3. In fiamme il portone d’ingresso della palazzina. I danni si sono limitati all’ingresso, non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Non è esclusa ipotesi dolosa.

POTREBBE INTERESSARTI | Spari nella notte a Torre del Greco, proiettili contro un’auto con a bordo un 48enne Questa notte, alcuni sconosciuti hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro un’autovettura appena parcheggiata in via Fontana, altezza civico 54. A bordo del veicolo ancora un 48enne già noto alle forze dell’ordine, illeso. Altri colpi sarebbero stati esplosi contro una palazzina, distante poche centinaia di metri. Non ci sono feriti. Indagini e rilievi a cura del nucleo investigativo di torre annunziata e del nucleo operativo di Torre del Greco.