PUBBLICITÀ

Un bimbo di 8 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da un cancello: è accaduto ieri, mercoledì 30 settembre, nel carcere di Ariano Irpino, nella provincia di Avellino.

Paura ad Ariano Irpino, bimbo di Afragola schiacciato dal cancello del carcere

Stando a quanto si apprende, il bambino era in compagnia della madre e del compagno di lei e si trovava nella casa circondariale per fare visita al fratello detenuto, 18 anni, quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto schiacciato dal cancello in movimento all’ingresso del carcere.

PUBBLICITÀ

Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il bambino è stato trasportato al locale ospedale Sant’Ottone Frangipane-Bellizzi, dove è stato preso in carico dai medici. Il bimbo ha riportato una grave frattura al braccio.

Grazie al lavoro congiunto degli ortopedici e degli anestesisti dell’ospedale irpino, il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico; la prognosi è riservata, ma il bimbo non sarebbe considerato in pericolo di vita. Viste le sue condizioni di salute, però, il bambino è stato trasferito all’ospedale Santobono di Napoli.

Nel carcere di Ariano Irpino sono intervenuti, poi, anche gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, che hanno eseguito i rilivi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e ricostruire con precisione l’accaduto.