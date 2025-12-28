PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura al matrimonio in Campania, candelotto sulla torta provoca incendio: ferito lo...
CronacaCronaca locale

Paura al matrimonio in Campania, candelotto sulla torta provoca incendio: ferito lo sposo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura al matrimonio in Campania, candelotto sulla torta provoca incendio: ferito lo sposo
Paura al matrimonio in Campania, candelotto sulla torta provoca incendio: ferito lo sposo
PUBBLICITÀ

Un ricevimento di nozze si è trasformato in un incubo ad Ariano Irpino. Protagonista una coppia di Calitri che, al termine della cerimonia, stava festeggiando in una struttura ricettiva della località Cardito. Proprio nel momento del taglio della torta, un candelotto pirotecnico collocato sul dolce avrebbe provocato un improvviso incendio, che in pochi istanti si è esteso agli arredi della hall.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando il panico tra gli invitati e il personale della struttura, costretti ad abbandonare l’edificio e a mettersi in salvo all’esterno in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Lo sposo ha riportato ustioni alla testa e a una mano ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino per le cure del caso.

PUBBLICITÀ

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area, affiancati dai carabinieri per gli accertamenti. Gli altri presenti, sebbene scossi dall’accaduto, non hanno riportato ferite gravi e sono stati assistiti sul posto dal personale del 118. La hall della struttura è stata però completamente distrutta dalle fiamme.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati