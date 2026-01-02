PUBBLICITÀ
Paura alla rotonda di Melito, tentano la rapina e scaraventano la vittima dallo scooter

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Un tentativo di rapina che ha rischiato anche di trasformarsi in una tragedia. Siamo alla rotonda di Melito, nei pressi dello svincolo per l’Asse Mediano, il 31 dicembre.

Un uomo, a bordo di uno scooter, è stato avvicinato da quattro soggetti a bordo di motociclette i quali hanno tentato, appunto, di mettere a segno il colpo ai suoi danni. Come segnalato dal fratello della vittima, quest’ultimo è stato spinto a terra dai malviventi e solo il casco che indossava in quel momento lo ha salvato da conseguenze che sarebbero potute essere ben più gravi.

Sempre stando alla segnalazione, l’uomo sarebbe riuscito a rialzarsi e a scagliare due pugni verso alcuni dei malviventi, per poi fuggire via. Attualmente si trova ricoverato in ospedale, dove gli è stata riscontrata la frattura di una gamba.

“Chiedo più sicurezza sulle strade. Se mio fratello non avesse avuto il casco e se non fosse riuscito a scappare, chissà adesso che fine avrebbe fatto”, le parole di denuncia del fratello della vittima.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

