Paura in Campania, tre bambini finiscono in ospedale dopo la mesa scolastica

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Diversi bambini di Sant’Arsenio hanno accusato forti dolori addominali nella notte tra mercoledì e giovedì, a due giorni di distanza dal pranzo consumato alla mensa scolastica. Tre di loro sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove sono stati visitati e successivamente seguiti dal reparto di Pediatria. Altri genitori si sono rivolti ai medici di famiglia, mentre alcuni piccoli sono rimasti a casa in attesa che i sintomi si attenuassero. Lo riporta Il Mattino.

Tutti i bambini avevano mangiato lo stesso pasto a scuola – pasta al sugo e cotoletta di maiale al forno – elemento che ha fatto scattare immediatamente i controlli. Diverse decine di alunni hanno manifestato un’enterite acuta, fortunatamente risoltasi nel giro di poche ore.

Nelle cucine utilizzate per la preparazione dei pasti sono intervenuti i tecnici del Dipartimento di prevenzione dell’Asl, insieme ai medici del servizio veterinario e agli agenti della Polizia locale. Sono stati prelevati campioni di cibo e verificati ambienti e procedure, ma al momento non risultano irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario. Per avere un quadro completo, tuttavia, sarà necessario attendere gli esiti delle analisi di laboratorio sugli alimenti serviti.

Parallelamente, anche il reparto di Pediatria dell’ospedale di Polla ha disposto accertamenti urgenti, tra cui un esame specifico su uno dei piccoli pazienti. Il risultato è stato negativo, ma non è bastato a rassicurare del tutto le famiglie, che chiedono maggiore chiarezza sull’accaduto.

Alcuni genitori hanno sollecitato la sospensione temporanea del servizio mensa in via precauzionale. Al momento, però, l’amministrazione comunale e la scuola sembrano orientate ad attendere i risultati definitivi delle analisi prima di prendere eventuali provvedimenti.

