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Paura in pieno centro a Pompei, auto in transito prende fuoco

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Paura in pieno centro a Pompei, auto in transito prende fuoco
Paura in pieno centro a Pompei, auto in transito prende fuoco
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È stata divorata dalle fiamme in pochi minuti e il conducente è riuscito a salvarsi per miracolo. È successo a Pompei, lungo via Martire delle Libertà, questa mattino intorno alle 11:45. A finire improvvisamente preda delle fiamme è stata una Fiat 500L.

La vettura era ferma in una curva e non era visibile alle altre auto. L’intervento degli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia, ha evitato che altre vetture finissero per impattare contro l’auto in fiamme.

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Dopo pochi minuti sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio. L’auto, divenuta una carcassa, è stata rimossa dal manto stradale poco dopo.

Il guidatore è rimasto sotto shock ma fortunatamente non ha riportato ferite.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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