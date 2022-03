Paura sulla Linea 2 della Metro di Napoli, forze dell’ordine in azione. Dalle ore 19:10 sulla linea Napoli Gianturco – Villa Literno il traffico ferroviario è stato sospeso tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari che comporta l’obbligo di arresto di tutti i treni tratto interessato. È stato condotto un intervento da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la ripresa del traffico ferroviario. Le notizie sono state comunicate sul sito della Rete Ferroviaria Italiana.

Dalle ore 19:25 sulla linea Napoli Gianturco – Villa Literno il traffico ferroviario precedentemente rallentato tra Napoli Campi Flegrei e Napoli Gianturco a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, è tornato regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine