Paura a Marcianise, la forte esplosione sventra un garage

Una violenta esplosione si è verificata al piano terra di un edificio a Marcianise, in Viale XXIV Maggio. La deflagrazione ha interessato un’area adibita a garage, totalmente devastata dalla forza dell’esplosione. Secondo i primi rilievi effettuati sul posto dai Vigili del Fuoco la causa dell’incidente è riconducibile a una probabile fuga di gas.

L’onda d’urto è stata talmente potente da coinvolgere e danneggiare seriamente tre autovetture che si trovavano parcheggiate nel piazzale antistante i locali. Fortunatamente non ci sono stati feriti, perché al momento del fatto non erano presenti persone nelle vicinanze del punto di origine dell’esplosione.

