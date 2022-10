Paura nella scuola in Messico, 110 ragazzi intossicati dalla cocaina

Circa 110 studenti della scuola secondaria Juana de Asbaje sarebbero rimasti intossicati, presumibilmente dalla cocaina, secondo diverse fonti riportate dal sito El Comercio. Un video diffuso sui social network ha mostrato la disperazione vissuta dai genitori per i loro figli, infatti, i giovani sono apparsi disorientati e nervosi. L’assurda vicenda è accaduta nel comune di Bochil, situato nel nord del Chiapas in Messico.

I ragazzi indossavano la divisa scolastica quando sono stati soccorsi dai paramedici tra la disperazione dei genitori, questi ultimi hanno chiesto di indagare sulla vicenda avvenuta nella scuola secondarie. L’Istituto messicano di previdenza sociale ha riferito che, fino alle ore 23:00 di venerdì, nel suo ospedale rurale di Bochil, sono stati curati 56 studenti in condizioni stabili. Tuttavia alcuni altri sono stati trasferiti in cliniche private.

Un altro studente è stato trasferito all’ospedale generale della zona numero 2 a Tuxtla Gutiérrez. Dal canto loro i residenti di Bochil hanno indicato che gli studenti del turno serale hanno sofferto di nausea, mal di testa, sudorazione, mal di stomaco e svenimenti, per i quali sono stati ricoverati all’ospedale IMSS e in cliniche private.

Le madri e i padri di famiglia hanno affermato che fino a mezzanotte non hanno avuto le informazioni esatte e certe sulle cause dell’intossicazione, perché le autorità stavano svolgendo le indagini. La scorsa notte la scuola è stata occupata da un gruppo di padri, madri e altri parenti, per chiedere che fosse indagata perché il massiccio avvelenamento è avvenuto nella scuola secondaria Juana de Asbaje.