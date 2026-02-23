Paura sull’Asse Mediano, incidente all’altezza dell’uscita per Villa Literno

PUBBLICITÀ

Terribile incidente questa mattina sull’Asse Mediano, all’altezza dell’uscita per Villa Literno. Per cause ancora in corso di accertamento, tre vetture sono rimaste coinvolte nello scontro: un furgoncino Peugeot, una Fiat Bravo e un’Alfa Romeo 147, quest’ultima sembrerebbe aver riportato i danni maggiori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Disagi alla circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti, soltanto qualche contusione e tanta paura per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

