PUBBLICITÀ

Pauroso incidente a Villaricca, auto si schianta contro il cancello dell’Ada NegriPaura nella notte scorsa a Villaricca, al confine con Giugliano in Campania lungo via della Libertà. Un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro la scuola media “Ada Negri”, provocando ingenti danni alla struttura esterna dell’istituto.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alla mezzanotte. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di una Fiat Punto avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, terminando la corsa contro la ringhiera e i cancelli della scuola, che sono stati distrutti nell’impatto.

PUBBLICITÀ

Pauroso incidente a Villaricca, auto si schianta contro il cancello dell’Ada Negri

Nella violenta collisione è rimasta danneggiata anche una cabina elettrica situata lungo la traiettoria dell’automobile. L’urto ha causato momenti di forte apprensione tra i residenti della zona, svegliati dal rumore dello schianto.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord e i carabinieri della compagnia di Giugliano. Il conducente dell’auto, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Al momento non sono state rese note le sue condizioni di salute.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno avviato la raccolta delle prime testimonianze.

Le cause dello schianto restano da chiarire. Non si esclude che gli investigatori possano acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ottenere ulteriori elementi utili alle indagini.

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella legata alle condizioni meteorologiche: l’elevata umidità potrebbe aver reso il manto stradale particolarmente scivoloso, contribuendo alla perdita di controllo del veicolo.

Saranno comunque gli accertamenti dei carabinieri a stabilire cosa sia realmente accaduto.