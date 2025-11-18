Follia a Volla, madre lascia il pannolino sporco dalla pediatra e la prende a pugni

Ha dell’assurdo quanto accaduto martedì 11 novembre a Volla dove, la pediatra Giuseppina Esposito, in servizio presso il Distretto 50 dell’ASL Napoli 3 Sud, è stata aggredita dalla madre di un piccolo paziente. L’episodio, denunciato dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, è avvenuto all’interno dello studio medico della dottoressa, al termine della visita del neonato.

Secondo la ricostruzione, la madre del piccolo stava uscendo dalla stanza lasciando sul lettino il pannolino sporco del figlio. Alla richiesta della pediatra di portarlo con sé, la donna avrebbe reagito con violenza, iniziando prima a insultare la dottoressa e poi passando all’aggressione fisica.

La dottoressa è stata colpita al volto con due pugni, seguiti poi da una serie di schiaffi e calci. La donna, una volta uscita nella sala d’attesa, davanti agli altri pazienti, avrebbe lanciato il pannolino e minacciato ulteriori violenze prima di lasciare la struttura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno informato la pediatra della possibilità di sporgere querela di parte entro tre mesi.