È morto il noto tiktoker PellaPazzo, lutto nel mondo social

E’ morto il noto tiktoker PellaPazzo. La notizia è stata diffusa in queste ore sui social. Era alla Villa dei Fiori ad Acerra dove il 40enne, originario di Casalnuovo, è deceduto. Proprio sotto la clinica sono arrivate decine persone e fan, infatti, per calmare gli animi sul posto sono arrivati carabinieri e polizia.

Lo scorso settembre PellaPazzo è stato portato in ospedale dopo un malore, ma le cause non sono state rese note. I fan sono stati tranquillizzati dalla famiglia che su TikTok ha scritto: “Buongiorno a tutti. Lorenzo al momento non sta molto bene. Manda un bacio a tutti. Tra domani e dopodomani risponderà a tutti”.

CHI ERA PELLAPAZZO

Si chiamava Lorenzo Della Femmine, il famoso tiktoker napoletano noto con il nome Mister PellaPazzo. Una star di TikTok diventata famosa con i suoi video fatti insieme alla moglie Susy e i figli. L’uomo avrebbe trascorso gli ultimi istanti di vita insieme al figlio, i due stavano giocando quando l’uomo avrebbe accusato un malore al petto. Secondo le prime indiscrezioni il decesso sarebbe causato da un infarto. Un’improvvisa tragedia ha colpito la famiglia Delle Femmine che è al momento profondamente scossa dall’accaduto.