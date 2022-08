Tragedia in Campania, Pellegrino muore schiacciato dal sacco

Pellegrino Ciotta di 58 anni è morto dopo essere stato travolto da un voluminoso sacco pieno di polimeri di materia prima plastica durante la notte mentre effettuava il suo turno di lavoro in una fabbrica specializzata in materie plastiche alle porte di Benevento. L’incidente sarebbe accaduto intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile del capoluogo sannita.

LA TRAGEDIA DI PELLEGRINO

Il 58enne operaio di Vitulano è deceduto intorno alle tre di questa mattina durante il suo turno di lavoro. Ciotta, che lavorava in una fabbrica specializzata nella realizzazione di materie plastiche alle porte di Benevento, sarebbe stato travolto da un saccone pieno di polimeri di materia prima plastica in seguito alla rottura di alcune cinghie che tenevano sollevato il contenitore.

A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118. L’uomo è deceduto all’ospedale “San Pio” di Benevento per le gravi ferite riportate soprattutto al capo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato mentre la Procura ha aperto un fascicolo. L’operaio lascia una moglie con figli. “Era una persona per bene – commenta il sindaco di Vitulano Raffaele Scarinzi – un grande lavoratore. Non ci sono parole di fronte a questa ennesima tragedia sul lavoro che questa volta ha colpito la nostra comunità”.