PUBBLICITÀ
HomeCronacaUn nuovo pentito parla dell'accordo tra camorra-ndrangheta-mafia
CronacaCronaca locale

Un nuovo pentito parla dell’accordo tra camorra-ndrangheta-mafia

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Un nuovo pentito parla dell'accordo tra camorra-ndrangheta-mafia
William Cerbo Scarface
PUBBLICITÀ

C’è un nuovo collaboratore di giustizia nell’inchiesta Hydra quella che da due 2 anni la Direzione distrettuale antimafia di Milano ritiene, in ciò confortata in sede cautelare dal Tribunale del Riesame e dalla Cassazione a ribaltamento dell’iniziale rigetto degli arresti da parte dell’Ufficio Gip, un “sistema mafioso lombardo”. Tra Milano e Varese questa organizzazione avrebbero trasferito nel sodalizio  tutti i tratti genetici delle associazioni di provenienza ‘ndrangheta calabrese, mafia trapanese-catanese con propaggini gelesi, e camorra romana del clan Senese.

È il 43enne William Alfonso Cerbo, collocato dagli inquirenti nel clan catanese dei “carcagnusi” facente capo a Santo Mazzei, e poi avvicinatosi ai Senese  dopo la scomparsa del proprio riferimento catanese Gaetano Cantarella “Tanu U’ curtu”. Venerdì mattina, nell’udienza celebrata nell’aula-bunker di San Vittore, i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno depositato i verbali del pentito come riporta il Corriere della Sera. Chiesto al giudice Emanuele Mancini di attivare i propri poteri istruttori d’ufficio per acquisirli al giudizio in corso con rito abbreviato per una settantina degli imputati.

PUBBLICITÀ

“Corona in rapporti con i clan”, parla il pentito nell’inchiesta Hydra

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati