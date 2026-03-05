“Per i Mazzarella mi sono prostituito”, lo sfogo del reggente dei Pirozzi-Savarese

PUBBLICITÀ

Non voleva perdere il controllo del rione Sanità e sarebbe stato disposto ad arrivare allo scontro contro il cartello dei Mazzarella, duramente indebolito dagli inquirenti e dalle forze dell’ordine. Il 15 dicembre 2022 veniva intercettata un importante colloquio tra Vincenzo ‘o Piccuozzo’ Pirozzi e Carmine Grosso, avvenuto nel circolo Madonna di Pompei alla Sanità.

I due avrebbero fatto diverse valutazioni in merito arresti di Michele Mazzarella, Ciro Mazzarella e Salvatore Barile, avvenuti il 7 dicembre. Il reggente del clan Pirozzi-Savarese avrebbe confidato al suo interlocutore dell’incontro avuto con un importante ras mazzarielliano che avrebbe preso il controllo della confederazione camorristica.

“Per la famiglia Mazzarella mi sono prostituito”

Pirozzi si sarebbe sfogato con Grosso ribadendo la sua intenzione di opporsi ad ogni tentativo di estromissione: “Per la famiglia Mazzarella mi sono prostituito. Ora basta! La dovete finire, la dovete finire un po’… Ora vi dovete prostituire voi per me! Altrimenti andatevene”. Secondo i pm della Procura di Napoli, retta da Nicola Gratteri, il reggente ‘o Piccuozzo si sarebbe opposto ai nuovi accordi sulla spartizione del rione, inoltre quella decisa reazione avrebbe fatto emergere l’intenzione di Pirozzi di prenderne il controllo criminale.

La paura dell’invasione alla Sanità

C’è anche un’altra conversazione, captata poche ore dopo il maxi blitz, in cui Pirozzi si sarebbe preoccupato per l’assenza di alleati sul territorio. Quella situazione di instabilità avrebbe potuto provocare l’invasione del territorio da parte di altre organizzazioni vicine o risvegliare le aspirazioni di altri ras della Sanità al termine della loro detenzione.

“Lo sai quando lo tengo il problema se escono quelli là. Ma alla fine questi qua a me non mi sono serviti, ho fatto una discussione cinque, dieci persone, ne ho fatto un’altra ventisette persone“. Così a 24 ore dall’azzeramento dei vertici dei Mazzarella, Pirozzi sarebbe stato riconosciuto come referente criminale della Sanità.

